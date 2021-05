Francesco Benozzo

David Bowie. L’arborescenza della bellezza molteplice

Edizioni Castel Negrino, 2021

pag. 144

euro 14,90



dall’INTRODUZIONE

I

Una vita ispirata, ossessionata e imprendibile. David Bowie volle costantemente ridiventare ciò che era prima di essere, e questa è la sua arte. Ciò che è diventato, la sua bellezza molteplice, la sua eleganza decadente e solitaria, il firmamento malinconico delle sue canzoni, la prolissità ri- dondante ma impeccabile delle sue provocazioni ricordano meno gli esteti e i dandy dell’Europa tardo-moderna che gli asceti orientali di un redivivo Medioevo iniziatico. Al pari di Hafez, Rāmānanda, Huineng, egli è stato l’artista dell’incompiutezza prismatica che si fa voce, il folgorato po- eta dell’esasperazione tecnologica, il non sospetto interprete della postmodernità senza scampo.

II

Ascolto le sue canzoni come inoltrandomi in un paesag- gio sconosciuto, e non le comprendo. Io non comprendo David Bowie, la sua arte mi pone domande mentre ne fru- isco. Non mi appaga ma mi interroga. Il suo io esuberante l’arborescenza della bellezza Moltepliece ed elegantemente irritante non smette di sopraffarmi. Scrive Cioran: «Morire è cambiare genere, è rinnovarsi…». Io sento dentro questa frase un’essenza di Bowie. Confondere la sua natura poliedrica con una propensione camaleontica o addirittura opportunistica equivarrebbe a confondere la consapevolezza poetica della morte con una posa strategica e studiatamente “estranea”, rivolta alla vita e alla sua natu- ra effimera. Nell’oro dei giorni e degli anni, nello shining dell’esistenza rivelata, c’è sempre un’ombra che ne rappre- senta l’altra essenza, come il suggello di un’alleanza mistica, precedente, archetipica: «Run for the shadows, run for the shadows / Run for the shadows in these golden years – Corri verso le ombre, corri verso le ombre / corri verso le ombre in questi anni dorati» [Golden Years, 1975].