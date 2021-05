Luca Leonello Rimbotti

Jim Morrison. Wotan in Rock

Edizioni Castel Negrino

Collana Pre-Testi

pag. 145

euro 14,15

dalla INTRODUZIONE

Diciamo chiaramente che non esiste personaggio pubblico di qualche rilievo mondiale che più di Jim Morrison abbia incarnato la figura del moderno sciamano. Lui stesso ebbe sin da molto giovane la sensazione percettiva di essere abitato da uno spirito visionario. Esiste in proposito la narrazione – di mano dello stesso Morrison – in base alla quale la vista di alcuni pellerossa gementi in fin di vita lo avrebbe segnato nell’infanzia e per sempre. Era accaduto quando, da bambino, viaggiando in auto con i genitori lungo la strada da Santa Fe ad Albuquerque nel Nuovo Messico, si era imbattuto in un grave incidente d’auto, in cui alcuni indiani Pueblo erano rimasti vittime: l’udirne i lamenti e l’impossibilità di aiutarli ingenerò nella mente del piccolo Jim una specie di trauma da transfert, per cui gli parve di aver ricevuto da quei corpi sanguinanti sull’asfalto l’alito dell’inquietudine spirituale, dando alla facoltà sciamanica dei morenti occasione di migrare entro il corpo del bambino. Come Jim ricostruì in seguito con accenti poetici: