Elena Lamberti. Leonard Cohen – Come un uccellino su fili di parole

La mia lettura di Cohen, pur riconoscendo e rispettando le diverse geografie letterarie coheniane già approfondite in altre opere (se ne darà conto in bibliografia), vira in modo deciso verso il Canada per recuperare un aspetto importante: sebbene abbia vissuto a lungo negli Stati Uniti, Cohen era canadese, un fatto più risaputo che esplorato. Un fatto da cui, invece, vale la pena ripartire per parlare di Cohen e di letteratura. All’intervistatore che gli faceva notare come, dopo tanto vagare, avesse infine messo radici a Los Angeles, un sorridente Cohen rispondeva: «Non ho messo radici, ho fatto naufragio a Los Angeles».3 E ancora: «Amo questa nazione [gli USA], ma non ne sopporto la scena». La canadesità è un abito che Cohen indossa, sempre con ironia, a prescindere dal luogo in cui, di volta in volta, si trova ad abitare; è il sotto-testo congenito della sua personalissima ricerca identitaria e religiosa, mistica e carnale, profondamente terrena, di quel suo essere voce «dell’angoscia esistenziale, della redenzione», come ha detto un altro poeta e bardo, Francesco Benozzo.

Scrivere di Cohen e di letteratura vuole dire per me viaggiare dai pre-testi nati in seno a tradizioni diverse e lontane per geografia e per tempo, ai testi fioriti in Canada anche grazie all’opera di Cohen, che è, di fatto, più conosciuto del paese da cui proviene.

Scrivere di Cohen e letteratura diventa un’occasione (un pretesto) per attraversare alcuni momenti della storia di una realtà che, ancora, abita il nostro immaginario più per la wilderness della sua natura sconfinata, che per i suoi poeti o per i suoi autori. Ne vale la pena, perché in Canada la letteratura ha giocato e gioca un ruolo molto importante nella (recente) costruzione dell’identità e della memoria culturale nazionale. Nel 1957, viene fondato il Consiglio Canadese delle Arti e delle Lettere6 allo scopo di sostenere le arti (tutte); l’anno dopo Cohen, già autore di una raccolta di poesie, potrà contare su una generosa borsa di studio governativa che lo porterà a viaggiare in Europa e che gli cambierà la vita, facendogli scoprire altri mondi, abituandolo a scrivere mentre viaggia. Acora nel 2002, il Canada ha istituito la figura del “poeta laureato parlamentare”, con portafoglio, incaricato non tanto di scrivere liriche commemorative (ruolo che, se fosse l’unico, rimarrebbe decorativo, più di maniera che non di sostanza), ma anche e soprattutto di promuovere la poesia e le lettere.